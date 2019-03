L'Artés mana des de l'inici, es desfà del Cerdanyola i li pren el bàsquet-average

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a domicili, aquest cop a la complicada pista del Cerdanyola, on es va imposar per onze punts de diferència (68-79). Aquest resultat també permet als bagencs endur-se el bàsquet-average particular, ja que en l'anada només van perdre per cinc punts (78-83).

Els jugadors dirigits per Jordi Estany van fer una molt bona sortida, amb molt d'encert en el llançament, fet que els va permetre tancar el primer quart amb cinc punts de marge (19-24). En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb nou punts de renda per als bagencs (35-44).

Tornant dels vestidors, els artesencs van fer un pas endavant a nivell defensiu i, gràcies a aquest fet, van seguir obrint forat en l'electrònic, que al final del tercer quart reflectia un 48-62. En els deu darrers minuts, els visitants van anotar un parcial de 6-13 que va ser definitiu, tot i l'empenta final dels jugadors locals.