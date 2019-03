L'Igualada ensopega per un sol punt a Saragossa

El Monbus Igualada va encaixar una nova derrota a domicili, aquesta vegada a la complicada pista de l'Anagan Olivar de Saragossa, que es va imposar per la mínima (66-65). Amb aquest resultat i la victòria clara del Quart davant el Valls (70-50), els anoiencs tornen a caure dels dos primers llocs, que donen accés a la final a quatre del grup C.

Els jugadors aragonesos van sortir a la pista amb molta més força que el rival, i prova d'això en són els setze punts de renda que van agafar al final del primer quart (31-15). En el segon, els igualadins van reaccionar i van retallar diferències per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un marcador de 45-39.

En la segona meitat, els visitants es van fer amb el domini del joc per tal de capgirar el marcador i tancar el tercer quart amb cinc punts de diferència favorables (63-68). En els deu darrers minuts les defenses es van imposar clarament als atacs i d'aquesta situació en van treure partit els locals per tal d'imposar-se per un sol punt de marge. El tècnic anoienc, Jordi Martí, va declarar al final del partit que «hem tingut un desenllaç molt dur, conseqüència de no fer un bon partit, especialment en el primer quart, en què els hem donat ales. En qualsevol cas, que ningú dubti que esgotarem les nostres opcions fins al final».