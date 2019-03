El Manresa paga la poca punteria

El Manresa es desinfla. Una sola victòria en les darreres vuit jornades ha separat els manresans a tres punts del lideratge, ocupat des de la setmana passada pel Viladecans. L'equip manresà, ahir a la Verneda, va picar pedra per superar un Júpiter que s'està jugant la permanència, però la pilota no va voler entrar.

La primera part va tenir un domini altern, tot i que era el Manresa l'equip que apostava per un joc més ofensiu davant un conjunt barceloní més tancat al seu camp. Al minut 4 va ser anul·lat per fora de joc un gol de Noah, que va rematar al fons de la xarxa una falta lateral executada per Sergi Soler. Els d'Andreu Peralta arriscaven més amb el seu joc davant un Júpiter que pràcticament no va inquietar la porteria de Pol Busquets al primer temps. L'acció més clara per al Manresa en els primer 45 minuts la va protagonitzar Noah després de rebre una bona passada interior. El màxim golejador de la categoria va encarar la porteria contrària i va voler finalitzar la jugada quan al costat tenia Sergi Soler lliure de marca. Abans del descans, el mateix Noah va disposar d'una altra ocasió en una centrada de Romano.

El segon temps va ser més viu i, després de diverses aproximacions manresanes, el local Coro va aprofitar una centrada al segon pal per obrir el marcador (min 56). Com no podia ser d'una altra manera, el Manresa va intensificar el seu domini davant un conjunt barceloní cada cop més tancat. Al minut 70 es va viure la decisió arbitral més polèmica, ja que van anul·lar un gol per fora de joc de Florent en rematar al fons de la xarxa una falta lateral. Malgrat aquesta circumstància, el Manresa va insistir i en dos minuts Noah va estavellar dos llançaments a l'escaire. I en una jugada embolicada, amb diverses rematades, Solernou va fer l'empat (min 75). Dos minuts després, el porter manresà Pol Busquets es va veure obligat a obstruir un davanter local com a darrer home i va ser expulsat. Va sortir el juvenil Joan Rovira i va aturar amb gran encert la falta. Tot i jugar amb un home menys, el Manresa va buscar la victòria, però ni David Sánchez ni Noah van estar encertats, amb xuts que van anar a fora arran de pal. En canvi, en una contra, Manuel va sentenciar amb un llançament creuat (min 86).