El marge del Baxi per al play-off s'escurça

La jornada del cap de setmana no ha estat bona per al Baxi. El que més li pertocava a ell, i el que era més important, era el partit a casa amb el San Pablo Burgos, que va acabar perdent per 83-86. I si bé els manresans mantenen el setè lloc en solitari (13 victòries) per la relliscada amb el cuer Delteco de l'Iberostar Tenerife (12 victòries), ahir els triomfs de l'Andorra i del Tecnyconta Saragossa els situen també amb 12 victòries, fora de la zona de play-off, però posant pressió als equips que tenen al davant. El Bàsquet Manresa ha de visitar, diumenge vinent a les cinc de la tarda, el Barça Lassa al Palau Blaugrana. Després l'esperen dos partits seguits al Congost amb un rival directe com l'Iberostar (es va perdre només de dos a Tenerife) i un cuer Delteco que dona signes de recuperació, ja que els de Sant Sebastià han guanyat els dos darrers partits i tornen a creure en la permanència.

Ahir, l'Andorra d'Ibon Navarro es va rescabalar de l'elimiació a la semifinal de l'Eurocup amb l'Alba Berlín vencent clarament el Gran Canària de Pedro Martínez, que té un sol triomf de marge respecte de la zona de descens. El resultat final va ser de 99-85, però quan es va arribar al descans era de 55-35. El MoraBanc Andorra pot ser un dels adversaris més clars del Manresa per entrar als play-off del títol, tot i que el partit que han de jugar tots dos al Nou Congost no es disputarà fins d'aquí a set jornades. Els manresans vencien a la primera volta per 77-82.

Al Tecnyconta li va anar més just per derrotar el Baskonia en el Príncipe Felipe (81-79) però ho va acabar fent i equilibra la quantitat de victòries i derrotes (12-12). Els de Porfi Fisac són desens, darrere l'Andorra, i l'Iberostar conserva el lloc de play-off, el vuitè, gràcies a la diferència de punts general. Els del Tecnyconta i els manresans no es troben fins a l'última jornada de lliga, el 26 de maig, i caldrà veure si el +21 favorable al conjunt del Bages en l'average particular té un pes d'or o no. També el San Pablo Burgos (11 victòries) pot entrar en la lluita, i el Baxi Manresa sí que té l'average confirmat a favor.



A l'abril, tres partits a casa

Encara que la jornada 24a no ha estat favorable per al Baxi i que el proper desplaçament hagi de ser a Can Barça, el conjunt entrenat per Joan Peñarroya depèn dels seus resultats i està en disposició d'entrar als play-off si és capaç de recuperar la dinàmica de bon joc i resultats positius en un curs que té més victòries que derrotes fins ara. Ser a la Copa es va escapar pels pèls (i per haver d'incloure com a conjunt amfitrió l'Estudiantes) i entrar als play-off seria un gran colofó a la que està sent la millor campanya del club a l'ACB en molts anys.

Després del partit a la pista del Barça, al Manresa li espera un mes d'abril amb 3 dels seus 4 partits de local. Els dos primers sera els ja esmentats amb l'Iberostar i amb el Delteco. Després s'anirà a Las Palmas per jugar amb l'Herbalife, i es rebrà l'UCAM Múrcia (el dia 27 d'abril) al Congost.

Les següents jornades, abans de l'última a Saragossa, seran en la pista del Baskonia, a casa amb l'Andorra, a Badalona (amb un -1 en l'average) i al Congost davant del Fuenlabrada. Partit a partit, el Baxi s'anirà llaurant el destí i la classificació definitiva.