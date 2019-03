El Nàstic fa un altre pas cap al descens en caure contra el Màlaga

El Nàstic de Tarragona va perdre a casa contra el Màlaga (0-1) i es manté a vuit punts de la salvació, després d'un partit en què va merèixer més contra un Màlaga molt afortunat, que va aprofitar una de ocasions que va tenir per guanyar, gràcies a l'encert de Dani Pacheco. El gol va entrar després que la pilota toqués en Imanol i despistés Bernabé.

Els tarragonins es van poder avançar en el marcador, en una centrada de Pipa que Kante va rematar a fora de poc. Tot seguit, va ser Abraham qui va acostar-se al gol, però tampoc no va encertar a trobar la porteria. El Màlaga dominava, tot i que sense perill, i va poder avançar-se amb una rematada de Blanco Leschuk que va anar al travesser. Va ser en el segon avís quan l'equip de Muñiz va trobar el premi, amb un xut del suplent Pacheco que va entrar després del rebot esmentat. L'empenta tarragonina per trobar l'empat no va ser suficient.