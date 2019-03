La setena edició dels 5 i 10 km Urbans de Berga aspira a arribar als 500 participants

Aquest dilluns s'ha celebrat la presentació de la setena edició dels 5 i 10 km Urbans de Berga que té fixada la seva data per al proper 7 d'abril. Les proves estan coorganitzades pels Joves Atletes de Berga (JAB) i l'ajuntament de la ciutat amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona. L'organització aspira a assolir el topall màxim de participants que se situa en el mig miler. El president del JAB, Alfonso López, ha destacat alguns dels atletes que participaran en l'edició d'enguany, com per exemple Núria Cascante o Xavi Tomasa.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez, ha manifestat la voluntat de "potenciar esdeveniments esportius que posin el Berguedà en el mapa i que siguin un reclam per als esportistes d'elit per a què puguin venir a entrenar-se, a competir i a gaudir de l'esport i de la comarca". Per la seva banda, el president del JAB, Alfonso López, ha comentat que "s'han registrat un centenar d'inscripcions" i ha recordat que també hi haurà sis competicions adreçades al públic infantil. En el 2018, els vencedors en la cursa dels 5 km van ser El Mehdi Aboujanah i Núria Cascante, mentre que en els 10 km es van imposar Toni Bernadó i Anna Garcia.



El recorregut de les proves



La carretera de Solsona, a l'alça de l'Hotel Berga Park, serà el punt d'inici i arribada de totes les competicions que es disputaran el 7 d'abril. Les curses infantils anomenades 'Urban Kids Berga' començaran a les 10 del matí i es portaran a terme a la zona de la carretera de Solsona. Els petits corredors i corredores es dividiran en 6 categories en funció de l'any de naixement.

A les 11 del matí es donarà el tret de sortida a les curses de 5 i 10 quilòmetres, en què hi podran participar persones majors de 16 anys. El recorregut es mantindrà igual que en les darreres edicions i resseguirà bona part de la carretera de Solsona fins arribar a La Valldan. Posteriorment, els atletes es dirigiran cap a la Gran Via fins arribar a l'Avinguda del Canal Industrial, el Passeig de la Indústria, la Ronda Moreta, el carrer del Roser i la carretera de Solsona novament.

Els corredors i corredores de la categoria de 5 km hauran de completar una volta al recorregut, mentre que els participants de la categoria de 10 quilòmetres hauran de realitzar dues voltes consecutives. La prova comptarà amb un punt d'avituallament a la meitat de la cursa i s'habilitarà una zona d'aparcament, servei de dutxes i guarda-roba. Paral·lelament, durant les competicions hi haurà animació, inflables gratuïts, sortejos de material i es faran fotografies als corredors i corredores, que es podran obtenir de manera gratuïta, entre d'altres.



Com apuntar-se



La inscripció es podrà fer de manera telemàtica al portal web de l'entitat Joves Atletes de Berga (www.jaberga.com) o presencialment a les botigues esportives InterSport Serra Martí de Berga, Costa Esports de Gironella i Bravo Running de Manresa. Tots els participants rebran una samarreta tècnica, una gorra i una bossa d'obsequis dels patrocinadors