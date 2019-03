Catalunya tomba un rival amb prestigi

Un gol a manca de dos minuts per al final va premiar la insistència de Catalunya per derrotar per 2-1 una Veneçuela seriosa que, en tot moment, va competir. Javi Puado, davanter de l'Espanyol, va ser qui va trencar la igualada després de les dianes precedents de Bojan i Rosales. A la primera part no hi va haver gols però sí rematades espectaculars,; a la segona, va ser el jove Riqui Puig, del planter del Barça, qui va oferir els detalls de més qualitat.

En l'onze d'inici de Catalunya, un grup de jugadors amb molta qualitat i presència d'homes dels tres equips de Primera Divisió del país: Granell i Pere Pons per part del Girona; Melendo, Dídac Vilà i Sergio García, el capità, del RCD Espanyol; i del Barça, només un, però quin un, Piqué. A més van sortir també a jugar Marc Bartra, Aleix Vidal, Joan Jordán, un Bojan que en els darrers anys sempre ha estat habitual amb Catalunya i, de porter, Edgar Badia, fins fa poques setmanes al Reus Deportiu (on va tenir de reserva el manresà Pol Freixanet) i ara a l'Elx.

Quatre pals i tres gols

La selecció sud-americana té una sèrie de jugadors amb capacitats notables i la victòria per 3-1 contra l'Argentina de fa uns dies no va ser per casualitat. La primera part va ser entretinguda, amb un domini altern, però el gol no va arribar, tot i que n'hi va haver ocasions. Sobretot per part dels visitants, que durant els primers 45 minuts van xutar tres cops al travesser i, quan els va caldre, també van demostrar que poden actuar amb duresa en accions defensives. Piqué hauria pogut marcar de falta, però va enviar la pilota al travesser.

Catalunya va sortir a jugar al toc però les accions més verticals van ser dels visitants. Al minut 14, en una doble rematada de Soteldo i de Murillo, aquest va fer el primer pal foraster. Sergio García, que va deixar el seu lloc a Pere Milla poc abans del descans, no va tenir sort en les jugades que va provar; en el minut 28, Jordán hauria pogut fer l'1-o en un xut que va rebotar en diversos jugadors rivals. El veneçolà Rosales, jugador de l'Espa-nyol, va protagonitzar els altres dos tirs al travesser dels visitants (minuts 29 i 40); entremig, hi va haver una falta directa de Piqué també rebutjada per la porteria (min 36). El central blaugrana es va retirar en els primers minuts del segon temps, i va ser molt aplaudit.

L'entrada de Riqui Puig va fer que el joc d'atac s'activés i va ser una passada seva cap a Montoya (en probable fora de joc) la que va acabar amb el gol a boca de canó de Bojan. Veneçuela no tenia cap intenció de perdre i Rosales, per fi, va marcar en un contracop ben culminat. Semblava que l'empat no es mouria però Catalunya va insistir i una assistència brillant d'Aleix Vidal la va aprofitar Puado.



L'entrenador, satisfet

Gerard López, seleccionador de Catalunya, va acabar ahir content de l'experiència davant l'equip de Veneçuela, «que ja va demostrar el seu potencial en el partit contra Argentina al Wanda» malgrat les baixes per diferents raons, com els clubs que no han volgut cedir els seus jugadors per a l'amistós i la de Xavi Hernández, futbolista de l'Al-Sadd SC de Qatar, que no va actuar per problemes físics. En tot cas, Gerard López sí que es va congratular que «s'ha pogut veure a Montilivi la barreja il·lusionadora, amb veterans com Piqué i Sergio García, i joves que han debutat com Riqui Puig». En el cas de Sergio García va ser la seva 16a presència en un partit de Catalunya, i va superar la marca que compartia amb Sergio González, exjugador de l'Espanyol i el segon entrenador del combinat català, que no es va poder desplaçar a Girona perquè el seu club, el Valladolid, no li ho va permetre.

Gerard López va reconèixer que «per fer una llista amb més noms d'uns jugadors de primer nivell, és probable que el període de Nadal sigui més agraït. Crec que Catalunya, si competís d'una forma regular i oficialment, podria col·locar-se en un Top-20 mundial, crec que podríem lluitar per ser a l'Eurocopa o al Mundial»