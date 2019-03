Toolson es compromet amb el Baxi Manresa fins al 2021

«En poc temps, hem pogut fer un gran equip, vull anunciar que em quedo. Manresa m'ha rebut amb els braços oberts, això és casa nostra». Amb aquestes paraules, a través d'un vídeo a les xarxes socials i una nota de premsa que va fer arribar el Baxi, se sap des d'ahir a la tarda que Ryan Toolson continuarà a l'equip del Congost fins al 2021. Una bona notícia per donar més confiança a l'equip de Joan Peñarroya, que està lluitant per entrar als play-off pel títol i que dissabte va caure derrotat pel San Pablo Burgos.

Toolson és el jugador amb més minuts de pista del Manresa (28 per partit) i el màxim antotador amb 14,3 punts, i se situa entre els sis primers de la lliga. No ha estat encertat en els dos darrers partits, contra el Madrid i el San Pablo Burgos, però les actuacions que ha tingut, al costat de la dels seus companys, han contribuït a les 13 victòries en 24 jornades del Baxi, setè a la classificació.

Toolson tenia contracte per a aquesta temporada i una més, que podia no fer-se efectiva si ell o el club es volien desvincular. Lluny d'optar per aquesta via, el Baxi i el jugador amplien el vincle del 2020 al 2021, una campanya més.

A més del vessant esportiu, en el qual l'adaptació de Toolson (que va fer 34 anys dijous passat) ha estat evident i positiva, hi ha la banda familiar. La seva esposa i els tres fills que té la parella s'han acoblat a Manresa a la perfecció després de viure els darrers anys a Sant Petersburg i Istanbul.

El Baxi és la tercera experiència de Toolson en la lliga ACB després d'haver jugat al Gran Canària (2012/13) i a l'Unicaja (13/15).