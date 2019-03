Adam Yates guanya a Vallter 2000 i Valverde cedeix els galons a Quintana

El ciclista britànic Adam Yates (Mitchelton-Scott) s'ha imposat aquest dimecres a la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, disputada entre Sant Feliu de Guíxols i Vallter 2000, en ser el més fort en un quintet d'aspirants de luxe a la general, que no obstant això reté el belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal) que ha sabut patir per guanyar-se el vestir el mallot de líder fins a La Molina.

De Gendt va arribar amb uns 20 segons de marge sobre el temps que havia d'aconseguir per defensar el seu liderat. Quedaven vuit quilòmetres per a la meta quan el líder va perdre contacte amb el grup de favorits, però va fer una cronoescalada particular que li va donar el premi desitjat per defensar ara 23 segons d'avantatge sobre Dan Martin (UAE) i 27 sobre Adam Yates.

L'etapa va ser per aquest últim, no dels més actius entre un quintet capçal format al costat de Egan Bernal (Team Sky), Nairo Quintana (Movistar Team), Miguel Ángel López (Astana) i Dan Martin (UAE), que van aprofitar el mal dia d'Alejandro Valverde, doble vigent campió de la ronda catalana, en deixar-se més de 2 minuts per posar ara la direcció de l'equip en mans de l'escalador colombià.