El Col·legi d'Enginyers porta l'alpinista Òscar Cadiach, demà a Manresa

L'alpinista Òscar Cadiach, el primer català en fer el cim de l'Everest el 1985, serà aquest dijous al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) per oferir una conferència en la que explicarà com els valors apresos a la muntanya aplicats a la vida del dia a dia. La xerrada, oberta a tothom, començarà a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om 6, segon pis.

Always Up! (sempre amunt) és el títol de la conferència de Cadiach, en la qual parla d'èxit, fracàs, superació, motivació... Valors que ha après al llarg de la seva carrera com a alpinista i que ara trasllada a la vida quotidiana, a la manera d'afrontar nous projectes, de superar moments difícils, d'assolir reptes i propòsits, etc.

Òscar Cadiach ha estat també el primer alpinista català en coronar els 14 vuit mils sense oxigen, una fita que només aconseguida per 10 persones al món. És tècnic superior d'esport en muntanya i guia d'alta muntanya i ara també consultor de projectes i conferenciant.