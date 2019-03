Bolcats en la BTT durant un dia més

De 170 participants als mil actuals, dels quals un percentatge important són provinents de l'estranger, sobretot de França (gairebé cent); de les etapes amb diferents punts de sortida i arribada a Igualada com a centre d'operacions; de les tres a les quatre jornades de competició i de la part esportiva pura i dura a tot un seguit d'activitats col·laterals que capten cada vegada més públic. És l'evolució de la VolCat des de que va celebrar la primera edició, el 2004, fins a la que tindrà lloc d'aquí a tres setmanes, la quinzena presentada ahir al Museu de la Pell de la capital anoienca.

L'acte va voler representar la comunió de tots els organismes i les ntitats que fan possible la VolCat: l'Ajuntament, la Diputació, l'empresa Ocisport i els clubs que ajuden a trobar recorreguts atractius i que es repeteixin el mínim possible respecte d'altres anys.



Les obligacions de la UCI

I és que enguany la normativa de la Unió Ciclista Internacional (UCI) obliga a que les proves de la categoria XCS S2, com és el cas, tinguin un mínim de quatre dies de durada. Per això, la VolCat tindrà competició el Dijous Sant i els tres dies habituals, amb la resolució final durant el matí de Pasqua, al Parc Central d'Igualada.

El director de la VolCat, Albert Balcells, va reconèixer que «semblava que el fet de tenir un dia més podria ser un hàndicap en l'àmbit organitzatiu, però sembla que la gent té ganes de bicicleta, i gairebé tenim totes les inscripcions plenes». Va afegir que «fa goig de veure com ha crescut la prova, des del 2004, quan només hi havia 170 participants. Ara la gent ja aprofita la Setmana Santa per fer una aposta en format de vacances».

Balcells també va explicar les quatre etapes d'enguany. En la primera, el dijous a les quatre de la tarda, «anirem cap a la zona de Carme. Al seu Ajuntament també li volem agrair la col·laboració». Es tracta del recorregut més curt, de 39 quilòmetres, i també es passarà pel terme de Vilanova del Camí. La segona jornada, per a l'organitzador, és la reina, amb 70 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu, «cap a la banda de Tous, Miralles i la Fou, amb una riquesa natural espectacular de la comarca. Situarà els màxims favorits i serà dura per als de la categoria open».

Tot s'acabarà d'aclarir el dissabte, amb una jornada de 63 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu «cap a Castellolí i el Bruc. És coneguda, amb unes vistes espectaculars de Montserrat». El dia de Pasqua, l'última jornada és més curta, de 36 quilòmetres, novament cap a Carme, que donarà pas a l'Eliminator.



Atraccions que es mantenen

Aquest és un dels èxits dels dar-rers anys, una cursa d'eliminació al Parc Central entre els 25 primers de la categoria masculina i les 10 primeres de la femenina per tal que el públic pugui gaudir de les seves evolucions en directe.

Durant la VolCat hi haurà altres activitats, com la cursa per a nens i nenes de fins a 14 anys, el dissabte a dos quarts de cinc de la tarda, el taller ecològic Fira Verd de Carme, el diumenge de 12.30 a 14 hores, i tota una zona tant d'oci com comercial al Parc Central.

Balcells també va destacar que «la categoria de la cursa fa que tinguem una gran participació, entre la qual va destacar corredors com Aleksei Medvèdev, Hans Becking o David Valero.

Va ser l'alcalde, Marc Castells, qui, a més d'incloure la VolCat com un dels esdeveniments més consolidats de la ciutat dins de l'any en què Igualada és Capital de l'Esport Europeu, va ressaltar la competició open. «És interessant que, ni que sigui per una sola etapa, els corredors que no són professionals puguin cór-rer la prova al costat dels que la van a guanyar». En aquest mateix sentit, el coordinador d'esports de la Diputació de Barcelona, Daniel Laga, va ressaltar que «aquesta combinació entre aficionats i professionals, a més del fet que es promogui des del punt de vista esportiu diferents indrets del territori, casen molt amb la mentalitat» del seu organisme.

Finalment, com a representant de la Federació Catalana de Ciclisme, Anna Villar, guanyadora de la cursa el 2013 i el 2014, va recordar que «quan venia a córrer a Igualada sabia que era sinònim de qualitat i de tenir les millors condicions per als corredors. Ara només puc dir a tothom que gaudeixi d'aquesta quinzena edició de la VolCat». Un aniversari potent.