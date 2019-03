L'Espanyol respon a Piqué per la broma que va fer al programa de Broncano

Gerard Piquè no va deixar indiferent a ningú en l'entrevista que li va fer David Broncano, presentador de «La resistencia». Broncano té la costum de demanar a tots els seus convidats quants diners tenen, pregunta que el blaugrana va aprofitar per comparar el seu patrimoni amb el pressupost de l'Espanyol, una comparació en la que va sortir perdent l'equip perico. Molts aficionats del club blanc-i-blau s'han sentit ofesos pel que consideren un menyspreu més al club per part de Piqué. Però l'Espanyol no s'ha quedat amb els braços plegats.





Un dia després, el club ha contestat al central blaugrana amb un tuit en el que enumera elsque formen el patrimoni del club i la frase "aquest és el nostre patrimoni i, en clara al·lusió a les declaracions de Piqué.