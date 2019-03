El Baskonia perd a casa amb l'Efes i té el play-off en interrogant

La derrota per 92-102 davant el conjunt turc de l'Efes deixa fins a la darrera jornada la incògnita de si els de Perasovic es classificaran per als play-off de l'Eurolliga que donen accés a la final a quatre que enguany se celebra a Vitòria. Per part del Baskonia, ahir el millor va ser Luca Vildoza (23 punts), i per l'Efes el triangle format per Shane Larkin (19), Moerman (21) i Pleiss (21). En d'altres partits, triomf del CSKA a casa del Khimki (72-80), del Darusafaka sobre el Bayern de Munic (92-87) i del Zalgiris en la visita a l'Olympiacos (68-72).

El Baskonia haurà de vèncer, dijous vinent, el CSKA en el partit que es jugarà a Moscou per poder entrar als play-off.

El Fenerbahçe serà el primer de la lliga regular, seguit del CSKA i el Reial Madrid, tercer. L'Efes turc i el Barça, quart i cinquè, es veuran les cares en una eliminatòria. El Baskonia és sisè amb 15 triomfs, seguit del Panathinaikos (15), del Zalgiris (14), l'Armani Milà (14), el Maccabi (14) i l'Olympiakos (14).