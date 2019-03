David Garcia i Ander Mirambell, dos blanc-i-blaus molt crítics amb el defensa barcelonista

La intervenció de dijous a la nit de Gerard Piqué al programa La Resistencia va despertar ahir dures crítiques en l'espanyolisme. El club va fer una piulada a Twitter defensant que els seus valors van més enllà dels diners, amb la imatge d'una balança en què un periquito pesava més que un sac d'euros.

A la tarda, el manresà David Garcia, excapità de l'Espanyol, va fer unes declaracions al programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio, en què va dir que la intervenció de Piqué no li havia fet «gens de gràcia perquè no me'n fa mai. Va ser prepotent en la seva intervenció. Ells sempre es queixen que Cristiano Ronaldo ho és i fan el mateix». Per al bagenc, un tercer capità barcelonista «no hauria de dir el que va dir», ni en un context humorístic, ja que «en realitat ja sabem què pensa».

Al matí, el pilot de skeleton també manresà Ander Mirambell va fer una piulada a Twitter en què deia que «avui és un dia trist per a l'esport. Molts treballem per portar els valors del nostre esport a dins i a fora de la pràctica esportiva. Intentem transmetre a les noves generacions què significa l'esport i d'altres intenten ser protagonistes rient-se dels altres». La piulada va rebre molta interacció durant tot el dia.