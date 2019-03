Dues accions de Messi desequilibren el derbi

L'argentí Leo Messi va resoldre el derbi pel Barcelona (2-0) en els últims vint minuts, davant un Espanyol que va aguantar el tipus durant bon part del xoc, però que va ser incapaç d'apropar-se amb perill a la porteria defensada per Ter Stegen.

Rubi ja va advertir que tenia un pla per guanyar en el Camp Nou i va sorprendre alineant un defensa amb tres centrals, optant per regalar les bandes al conjunt blaugrana per tancar els passadissos interiors.