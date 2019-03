El Foment Cardoní va revalidar a Alcoi el títol de campió estatal de quartets

L'equip del Foment Cardoní es va adjudicar el títol estatal dins la modalitat de quartet, a Alcoi, on van tenir lloc, com en el 2018, els campionats d'Espanya. Aleshores el quartet del Foment ja assolia el títol amb el mateix quartet que ha repetit victòria. L'equip, liderat pel cardoní Pere Marsinyach, també és integrat per la selvatana Júlia Vallejo, la patinadora osonenca Clàudia Terrades i el terrassenc Llorenç Àlvarez.

El Foment Cardoní, amb una actuació titulada Plàstic, assolia 87,900 punts, seguit per l'AP Lliçà de Vall (81,100) i l'Aurora (79). Els del Foment s'han classificat per a l'europeu, el maig a la localitat de Reggio de l'Emília (Itàlia).