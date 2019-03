L'Athletic aixeca un gol de Stuani a Girona

Un equip que a fora esdevé tot un perill, que ha guanyat en les 3 útimes sortides, inclòs el partit del Bernabéu, fracassa com a local. Ja són nou els partits seguits que du el Girona sense un triomf quan li toca jugar a Montilivi; l'Athletic va furgar en la ferida i es va imposar per 1-2 amb dos gols marcats a la segona part. L'última vegada que els d'Eusebio Sacristán van sortir guanyadors a casa va ser amb un 2-1 contra el Rayo, a l'octubre. De tota manera, els gironins tenen 34 punts, nou més que el Celta (25), que és l'equip que tanca la zona de descens quan falten un total de 9 jornades per acabar la lliga a la Primera Divisió.

El partit d'ahir va començar amb domini dels gironins però no hi havia manera de poder estrenar el marcador. Però Stuani, amb una rematada de cap al minut 37, en un bon servei des de la banda de Raúl Carnero, es va avançar de forma clara a Íñigo Martínez i va batre Herrerín. L'Athletic, però, no es va deixar anar i a la represa va ser més incisiu, i amb una efectivitat molt més alta que uns locals que van acabar trencats.

Curiosament, els gols anotats en la segona part per l'Athletic es van marcar també de cap i en un breu interval de sis minuts. Va ser primer Iñaki Williams en l'acció de Yuri qui empatava; després va ser el torn de Raúl García, que va avançar-se a tota la defensa i va fer l'1-2 definitiu. Quedaven encara més de 30 minuts però el Girona va ser incapaç de reaccionar. Ara l'Athletic (40 punts) és vuitè i és viu el somni d'Europa.