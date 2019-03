L'Igualada Rigat repeteix a casa amb l'Alcobendas

Després de la clara victòria per 5-1 davant del Lleida, l'Igualada té un nou compromís com a local, avui a les Comes (17 h), enfront de l'Alcobendas. L'equip arlequinat té clara l'estratègia i on cal posar el focus per aconseguir el triomf. El tècnic Ferran López manifesta sobre l'equip madrileny que «és molt combatiu, li agrada sortir al contraatac. Per guanyar haurem de ser fidels al nostre estil».

L'Igualada Rigat és el cinquè a l'OK Lliga, a 7 punts del quart, que és el Noia, i l'Alcobendas és novè, a 14 punts dels anoiencs.