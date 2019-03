Peñarroya afirma que la renovació de Toolson dota de «prestigi» el Baxi

L'entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya, va valorar ahir de manera molt positiva les renovacions de Ryan Toolson i Yankuba Sima, anunciades aquesta setmana, i va afegir que, en el cas del nord-americà, posicionen molt bé el club davant de la lliga.

Per al tècnic, que va explicar que tots els jugadors estaran a punt per jugar demà al Palau Blaugrana, «són dues renovacions que parlen bé de com s'estan fent les coses. Que en aquest moment de la temporada un jugador com Ryan Toolson decideixi el març que vol seguir a Manresa és una bona notícia i ens dota de prestigi davant d'altres possibles jugadors i de la lliga, a més de tranquil·litat de cara al futur».

Pel que fa a Sima, «és una aposta clara del club per un jugador de projecció que durant els propers anys, si fa les coses com les ha de fer, s'ha de convertir en un jugador important a la lliga». Per a ell «són dues bones renovacions en clau de futur i que mostren que no tota la feina és per al dia a dia sinó que es fa en diferents àrees i en la continuïtat i viabilitat del club».

Preguntat sobre si hi podria haver més renovacions pròximament, com ara la seva, va recordar que ell té contracte fins al 2020 i que «els estius són llargs i poden passar mil coses». També va afegir que hi ha altres jugadors amb contracte en vigor i que aquest fet dona tranquil·litat i estabilitat».