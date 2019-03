La permanència del Nàstic és en una ruleta

L'ensopegada inesperada del cap de setmana passat, quan el juvenil de Gimnàstic de Manresa es va deixar dos punts a casa del cuer El Olivar aragonès (1-1), ha deixat les coses certament més complicades perquè els manresans puguin assolir la permanència a la màxima categoria del futbol base estatal, la Divisió d'Honor juvenil.

Queden dues jornades i les combinacions encara són múltiples perquè la diferència de punts entre el mateix Gimnàstic (que és tretzè i en zona de descens) i el setè, el San Francisco, és de només cinc punts (en queden sis en joc, nou per al Lleida, que té un partit ajornat amb l'Espanyol).

Simplificant una mica, però, sembla clar que el conjunt que entrena Ferran Costa necessita guanyar el partit que ha de jugar avui al Gimnàstic Parc davant el Manacor (11 h) i anar el diumenge següent a Lleida (ara hi ha un punt d'avantatge entre aquests dos equips) a jugar-s'ho tot a una carta, encara que els marcadors d'avui i demà, i el de dimecres del Lleida-Espanyol, poden mostrar altres escenaris. Un mal resultat avui ja ho deixaria a mans dels rivals del mateix Nàstic fins al punt que, en el pitjor dels casos, podria fer baixar els manresans abans de la jornada final.

Un dels handicaps del Gimnàstic és que no porta una bona ratxa de resultats, amb només un triomf en les dotze darreres jornades (i sis empats i 5 derrotes).

El tècnic escapulat Ferran Costa ha comentat que «tenim clar que el d'avui és un partit vital, que pot marcar l'esdevenir de la temporada. L'actitud dels jugadors al llarg de la setmana demostra que estan conscienciats del que hi ha en joc», remarca també que «hem de diferenciar les intencions de les atencions. La intenció és clara, aconseguir els tres punts, que ens acostaria molt a l'objectiu, però ho hem d'oblidar durant el partit i estar pendents de les atencions, que són el joc, el pla de partit, cada situació a prop de l'àrea, a pilota parada, etc. Hem de sortir molt forts i deixar-ho enllestit com més aviat millor. De totes formes hem estudiat tots els escenaris que es poden donar durant el partit; hem de saber respondre a totes les situacions. Hem de transmetre ganes, ambició i, sobretot, valentia, que no és fàcil en una situació com la nostra».

Davant la importància del duel d'aquest matí, Costa fa una crida «perquè la nostra gent ens faci costat com ho va fer el dia del Barça i en altres ocasions, i faci força perquè la pilota es bolqui a l'àrea del Manacor. L'objectiu de la permanència és molt important per al Gimnàstic, per a nosaltres, però també per al futbol del Bages i de Manresa en particular». Encara que no creu que sigui el moment de fer balanç, Ferran Costa considera que «hem fet mèrits suficients per no trobar-nos en aquest estat, però l'exigència de la categoria i dels rivals fa que, malgrat facis les coses bé, també falti un xic més d'encert i de fortuna. Confio en el meu equip».