Piqué i Messi capitalitzen la prèvia d'un derbi que té el Barça de favorit

El partit que jugaran aquesta tarda el Barça i l'Espanyol al Camp Nou (16.15 hores, BeIN La Liga) sembla haver passat a un segon terme després de la intervenció televisiva de Gerard Piqué al programa La Resistencia, de Movistar Plus, en què va deixar anar alguns dards al rival ciutadà. El que més va coure a la banda blanc-i-blava va ser quan va dir que, quant a patrimoni, ell té més diners que el pressupost de l'Espanyol aquesta temporada, que puja a 93 milions d'euros.

Els dos tècnics van haver de respondre sobre aquest fet. El blanc-i-blau, Joan Francesc Ferrer, Rubi, va mostrar-se «cansat d'haver de parlar sempre del que diu Piqué. El vestidor està focalitzat en el partit. El nostre club ja s'ha posicionat i jo m'afegeixo a aquesta posició. Hi ha valors més grans que l'econòmic, com ara la humiltat, però de tota manera és un programa d'humor». Després va afegir que «no estem per aquestes tonteries, ja hi ha ments pensants que han de decidir si han de tallar algunes declaracions, que decideixen si val tot o cal posar límits».

Tampoc no va voler entrar gaire en el tema l'entrenador blaugrana i exentrenador i exjugador de l'Espanyol, Ernesto Valverde, que es va limitar a dir que «això de Piqué m'ho prenc amb humor. Demà tenim un partit molt seriós».



Problemes el dijous

Precisament, sobre el partit d'avui, un dels dubtes serà la presència des de l'inici de Leo Messi, que va deixar la concentració d'Argentina a principi de setmana. Valverde va desvelar que «arrossega molèsties des d'abans de Nadal i l'estem cuidant des de fa mesos. Després d'uns dies de descans ja està millor, però ahir [dijous] va tenir alguns problemes en l'entrenament. Ara ja es troba millor, però tindrem cura amb ell» i el seu físic.

Precisament, Messi va fer unes declaracions a l'emissora Radio Club Octubre 94.7 en què es queixava que «sempre que vaig a la selecció se senten moltes mentides i coses inventades, quan hi vaig, i quan no hi vaig». Va confirmar que «des d'abans de Nadal tinc una pubàlgia i és complicat, no marxa d'un dia per l'altre. Em trobo millor, però no n'he fet net, m'he de cuidar».



El plantejament visitant

Sobre el partit, un dels dubtes és saber quin Espanyol es veurà al Camp Nou, l'habitual de Rubi, amb intenció ofensiva, o el de la primera volta a Cornellà, temerós i que va encaixar un 0-4. Rubi va assegurar que «si guanyem, seria el dia més feliç de la meva vida professional. Estem convençuts que ho podem fer. Tenim un pla, l'aplicarem al cent per cent i tenim ganes de fer alguna cosa gran al Camp Nou».

Per la seva banda, Valverde va recordar que l'Espanyol «va tenir un sotrac important i ara sembla que estan revertint la situació. S'han allunyat del perill i, en aquests últims deu partits, lluitaran per ser més amunt i a veure si es classifiquen per a Europa. A més, vindran motivats perquè és un derbi».

Valverde va qualificar la propera setmana, amb tres partits, el d'avui, dimarts a Vila-real i dissabte vinent contra l'Atlètic, com a «gairebé definitiva», ja que en cas d'assolir tres victòries, i amb set partits en disputa, el Barça hauria fet un pas important en la conquesta del títol de lliga. Del partit d'avui en concret, el va qualificar de «molt seriós».