El Sallent pot deixar gairebé confirmada la permanència a Terrassa

El Sallent jugarà aquesta tarda a Terrassa un partit important al camp del Can Parellada (16.30 h). Els sallentins, en cas de victòria, deixarien molt enrere el rival que tenen darrere seu en la classificació. El conjunt egarenc, cinquè per la cua i que marca fins on poden arribar les places de descens (com cada any caldrà veure finalment els descensos compensats), té cinc punts menys que el Sallent, que es convertirien en vuit en cas de victòria bagenca.

En el mateix grup 4 de Segona Catalana, el líder Berga defensarà la privilegiada posició, a casa, davant un Castellar que lluita per salvar-se (demà, 16.30 h). I el Joanenc té avui una sortida complicada a Les Franqueses (17 h).

En el grup 3, hi ha enfrontament entre el Martorell, segon classificat, i el San Mauro, sisè per la cua (demà, 12 h). I al grup 5, derbi intercomarcal entre un Solsona acomodat i un Organyà que es juga la permanència (demà, 16 h).