Les seleccions catalanes infantils juguen avui les semifinals de l'estatal

Les seleccions catalanes infantils de futbol sala s'han classificat per disputar les semifinals del Campionat d'Espanya que es juga aquests dies a Almeria. Ambdós combinats estan dirigits per tècnics de casa nostra i amb passat al Manresa FS, com a jugadors i entrenadors, el callussenc Gerard Pusó (selecció masculina) i l'olesà Jordi Barrero (selecció femenina).

Pel que fa als nois, que també tenen la participació del porter ceretà Quim Moya (Vedruna Puigcerdà), han saldat la fase prèvia amb un ple de victòries. Es va imposar de forma clara dijous a la Comunitat Valenciana (4-0) i a Aragó (9-1) i ahir al matí a les Illes Balears (5-1). La semifinal masculina serà avui per a Catalunya a les 12.30 h.

Pel que fa a les noies, Catalunya ha saldat amb triomf els dos compromisos que ha jugat a la fase prèvia. En la jornada inaugural de dijous, les de Jordi Barrero no van tenir gaires dificultats per golejar el combinat de Navarra per 10 a 1. Ahir al migdia, Catalunya va superar Castella-la Manxa per 5 a 3. En el seu cas, jugarà la semifinal, també avui a les 12.30 h. Les respectives finals estan programades per a diumenge a les 10.30 h (femenina) i 12.30 h (masculina).