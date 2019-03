El Barça no inscriu Hanga i ofereix la Copa al Camp Nou

Els jugadors del Barça Lassa van tenir ahir una tarda entretinguda. La plantilla i el cos tècnic van oferir la Copa del Rei, guanyada el mes passat a Madrid, a les més de 92.000 persones que van assistir al derbi del Camp Nou contra l'Espanyol. Va ser abans de l'inici de l'enfrontament de futbol.

Un dels homes que va ser a la gespa de l'estadi va ser Adam Hanga, que avui no s'enfrontarà al seu exequip en partit de lliga. L'hongarès està donat de baixa de la competició ACB i no va ser inscrit ahir pel club, malgrat que va tornar dijous, en la victòria davant del Buducnost, amb una bona actuació. El club no el va donar d'alta ahir i, per tant, avui serà baixa. Tampoc no va ser activada la fitxa de Kevin Séraphin, que ha estat de baixa les darreres setmanes per problemes musculars i que sembla que el club reserva per als play-off de l'Eurolliga, que han de començar d'aquí a un parell de setmanes i mitja davant de l'Anadolu Efes.