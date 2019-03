El Baxi es conjura contra un líder rocós

No es pot dir que sigui una mala ratxa, pel fet d'haver caigut a la pista del campió d'Europa i de la patinada a casa de la setmana passada contra un bon equip com el San Pablo Burgos, però la realitat diu que si el Baxi cau avui a la pista del líder haurà acumulat tres partits perduts seguits, el pitjor moment, numèricament parlant, de l'any.

Els manresans han demostrat durant gairebé tot l'any, excepte a la pista del Madrid, que poden competir amb qualsevol i per això avui intentaran plantar cara un Barça Lassa que pot afrontar el duel amb la tranquil·litat de tenir un coixí de dos triomfs sobre el Madrid a la lliga i el cinquè lloc ja assegurat a Europa. Joan Peñarroya, però, no creu que Svetislav Pesic, el tècnic barcelonista, estigui gaire d'acord amb deixar que els seus homes s'adormin.



Respecte pel tècnic rival

A l'hora de parlar del Barça, Peñarroya no pot deixar de parlar de Pesic. Segons l'entrenador del Baxi, «visitem una de les pistes més difícils que hi ha a Europa per la immensa qualitat del rival i perquè està en un moment de forma força bo. És un equip ple de qualitat individual, bons jugadors i, sobretot, amb un tècnic que els fa jugar amb una empenta, una energia i un esperit defensiu i col·lectiu que és difícil de trobar en jugadors d'aquest nivell contra conjunts com el nostre».

Per a Peñarroya, el Barça «acostuma a guanyar els seus rivals traient-los fora del camp per la seva capacitat atlètica i defensiva, que és molt alta. En aquest aspecte és un dels tres millors equips d'Europa, si no el millor. Haurem d'estar molt preparats i amb una mentalitat adequada per saber portar aquesta exhuberància».



Oblidar Madrid

El duel d'avui pot recordar el de fa quinze dies a Madrid, amb derrota clara (91-57), un duel en què no van jugar Fisher i Pere Tomàs i en què Lalanne havia passat una mala setmana. Peñarroya afirma que no ens focalitzarem en el pitjor partit que hem jugat aquest any i amb moltes baixes. Ja hem jugat contra equips d'Eurolliga moltes vegades. Encara no els hem guanyat, però sí que hem competit millor que aquell dia. Anem allà com hem fet durant tota la temporada menys en un dia especial com contra el Madrid, en què no vam fer bé les coses, però també teníem uns condicionants per anar a una pista tan difícil».

En aquest sentit, va insistir que «no tirem cap partit, no ho hem fet durant tot l'any i intento inculcar als jugadors que cada partit suma el mateix. Hem de fer un molt bon partit, no tinc cap dubte que, amb l'entrenador que tenen, s'agafaran el partit amb seriositat perquè si no tindran problemes».