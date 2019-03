El CG Puigcerdà buscarà avui el seu títol dotze més un

El CG Puigcerdà jugarà avui la final de la Copa del Rei d'hoquei gel i ho farà contra el Barça, amb la qual cosa augmenten les possibilitats de conquerir un títol que no arriba a les vitrines cerdanes des del 2010. Ahir, els ceretans van haver d'esperar fins als darrers segons per superar un Majadahonda que va plantar cara però que no va poder remuntar els dos gols de diferència que els deixebles de Salva Barnola tenien a l'inici del segon període.

Així, el Puigcerdà partia com a favorit en la semifinal que es va disputar ahir al migdia al Palau de Gel de Jaca, que està veient com es disputa la fase final de la Copa sense la presència del seu equip, últim de la lliga. Els catalans van haver de salvar tres inferioritats en el primer període defensant bé la porteria del rus Tsaregorodtsev fins que va arribar la primera contra els madrilenys, per una traveta de Navarro. La combinació entre Oriol Boronat i el finlandès Tuohimaa va acabar amb la rematada de Pablo Muñoz, que va inaugurar el marcador.

En el segon període, el Puigcerdà va tornar a anotar, amb un gol de Marc Paul a passades de Tuohimaa i Ribot. Quan semblava que l'equip groc-i-negre podria descansar, però, el gol d'Alejandro Martín, 17 segons més tard, va obrir un llarg període d'incertesa en què podria haver passat qualsevol cosa, amb superioritats per a les dues bandes.

Ja en el període definitiu, el Majadahonda va anar a buscar l'empat i va prescindir del seu porter, Horacek, en el darrer minut. Aquest fet el va aprofitar Ramon Morer, qui, a porteria buida, va introduir la pastilla a la porteria rival. Avui, final catalana a partir de les quatre de la tarda.