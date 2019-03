El City venç a domicili (0-2) i avui el Liverpool juga amb el Tottenham

El Manchester City, de Pep Guardiola, va obtenir una victòria seriosa en la seva sortida al camp d'un Fulham en hores baixes (0-2). El conjunt visitant en va tenir prou amb dos gols en els primers minuts, obra de Bernardo Silva i del pichichi de la Premier League, el Kun Agüero, per sumar tres punts més i continuar com a líder en solitari per davant d'un Liverpool que s'enfrontarà aquesta tarda (17.30 h) al Tottenham, de Mauricio Pocchetino.

El Manchester United, rival del FC Barcelona en els quarts de la Champions League, va suar de valent per treure els tres punts d'Old Trafford (2-1), davant d'un Watford que perd pistonada. Els reds van avançar-se amb un gol a la primera meitat de Rashford i van ampliar la distància a la represa a través de Martial. En el temps afegit, i amb el conjunt visitant bolcat completament a l'atac, Doucouré va reduir la diferència i el Watford ja no va tenir més temps per intentar rescatar un punt d'un camp complicat.

A part del vibrant duel entre el Liverpool i el Tottenham, el Chelsea tindrà un enfrontament important (15.05 h) per continuar lluitant per entrar en posicions de Champions, davant d'un Cardiff que està lluitant per no perdre la categoria.

En la resta de partits disputats ahir, el Southampton va vèncer a domicili davant del Brighton (0-1), amb un gol solitari a la represa de Hojbjerg, el Burnley va guanyar per un còmode 2-0 el Wolves, el Crystal Palace va desfer-se del Huddersfield per 2-0 gràcies a una efectiva segona meitat, el Leicester va imposar-se sense gaire problemes al Bournemouth també per un còmode 2-0 i l'Everton va obtenir un solvent triomf en la visita al camp del West Ham (0-2).