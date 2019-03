El Getafe dona vida al quart lloc i el Celta obté un triomf clau per salvar-se

El Getafe va patir una derrota inesperada al Coliseum davant d'un Leganés (0-2) que va perdonar un penal just abans d'arribar al descans, a les botes de Carrillo, però que va saber reaccionar a la represa per imposar-se amb gols de Santos i Juanfran. Amb aquesta derrota, la lluita per la quarta posició, que dona accés a la Lliga de Campions, està més oberta que mai. L'Alabès es troba cinquè, a dos punts dels madrilenys, i el Sevilla, que tanca les posicions d'Europa, amb un partit menys, es troba a tres punts dels blaus. D'altra banda, el Celta de Vigo va obtenir una victòria èpica davant del Vila-real (3-2), després de remuntar un 0-2 desfavorable a la segona meitat, en el duel de la part baixa de la classificació. Els groguets van tenir un inici de partit fulgurant i al minut15 ja guanyaven per 0-2, amb gols d'Ekambi i Alfonso. A la segona meitat, la dinàmica va canviar i el Celta, que es troba en posicions de descens, van aconsegir capgirar el resultat amb un doblet de Iago Aspas i un gol de Maxi Gómez.

Amb aquest resultat, el Celta marca la línia del descens a tant sols un punt del Vila-real, que es complica la vida abans de rebre la visita del FC Barcelona en la jornada intersetmanal.