El Gimnàstic juvenil goleja per somiar

El Gimnàstic de Manresa juvenil va fer un pas de gegant per salvar la categoria, la Divisió d'Honor juvenil, després de golejar i de tenir oportunitats per fer més sang, davant d'un Manacor que va estar desconnectat des del primer minuts i que no va tenir cap ocasió per fer mal a un conjunt local que va tenir un inici de duel fulgurant.

Els jugadors entrenats per Fer-ran Costa va fer un inici de partit amb molta força un cop més i van encarrilar ràpidament els tres punts amb gols matiners. El local Aleix Díaz va solventar amb classe un mà a mà amb el porter visitant, després d'una gran jugada combinativa, per fer el primer gol, al minut 7 de joc. Els locals van continuar amb un ritme alt i amb les intencions molt clares. Al minut 15, Hamza va rematar amb molta potència a la sortida d'un córner llençat per Jordi García i va aconseguir marcar el 2-0. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa, els balears es van marcar en pròpia porteria també en una acció de pilota aturada, al minut 49. Els jugadors escapulats van desplegar una intensa i determinant segona meitat i van gaudir de múltipes ocasions per aconseguir un resultat d'escàndol. El porter del Manacor, el millor jugador del seu equip, va intervenir amb èxit en moltes jugades i va salvar el seu conjunt d'una golejada molt més àmplia. Ja en el tram final i de nou en una jugada d'estratègia, a la sortida d'un córner llençat de nou per Jordi García, Torrodà va anticipar-se al primer pal i amb plasticitat va rematar al fons de la xarxa per posar el definitiu 4-0 en el marcador.

Amb els resultats d'ahir i a falta de dos partits del Lleida, el Nàstic juvenil surt del descens, a falta de l'última jornada de competició.