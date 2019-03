El Gran Canària s'exhibeix i deixa en ridícul la defensa de l'equip taronja

El València de Jaume Ponsarnau, que ja va ser apallissat a Tenerife a la primera part de la competició, va tenir ahir la mateixa sort a l'illa del costat davant d'un Gran Canària que necessitava el triomf per no caure en zona de descens. Markus Eriksson, autor de 8 triples d'11 intents, va capitanejar l'atac de l'equip de Pedro Martínez davant d'un adversari que no va saber en cap moment, sobretot al segon quart, com aturar el cabal ofensiu insular.