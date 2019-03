L'avinyonenc Raül Corominas inicia nova aventura al Nepal

L'aventurer avinyonenc Raül Corominas, Rusky, iniciarà el proper dimecres, dia 3 d'abril, el seu quart viatge al Nepal. En els anteriors, reproduïts en reportatges per part de Regió7, ha combinat l'escalada de muntanyes de l'Himàlaia de més de 6.000 metres, algunes de les quals gens transitades per les expedicions que hi fan cap aquesta època, amb la convivència amb els pobles que es troba al llarg de la ruta, com també les llargues jornades en solitari, un fet gens habitual dels aventurers que hi viatgen.

Corominas tornarà a anar a l'est del país, a la zona en què el Govern permet les incursions. A diferència del 2017, quan va vorejar la zona frontera amb la Xina, aquest cop intentarà creuar una barrera de muntanyes que separa dues valls i, a continuació, encarar l'alta ruta de l'Himàlaia, d'est a oest, cap a Langtang, on hi va haver el fatídic terratrèmol del 2015, però per la ruta contrària a la que sol fer tothom, d'est a oest.

Corominas aprofitarà el viatge per descobrir noves rutes que, quan torni, a mitjan mes de maig, transmetrà en xerrades i conferències. De totes les seves aventures al Nepal, explica que n'ha extret una gran experiència de trobada amb si mateix i també d'entesa amb els habitants amb qui s'ha anat creuant.