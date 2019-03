L'equip infantil masculí jugarà la final i el femení acaba tercer en l'estatal

La selecció catalana infantil masculí de futbol sala, amb el seleccionador de Callús Gerard Pusó i amb el jugador Quim Moya, del Vedruna Puigcerdà, van obtenir un bitllet per disputar avui (12.30 h) la final del Campionat d'Espanya que es disputa al Pavelló Municipal d'El Eijdo (Almeria).

El conjunt català va derrotar per 6-4 el combinat de Galícia i es veurà les cares en la gran final davant la selecció de Castella-la Manxa, que va desfer-se per un contundent 0-7 del combinat de Madrid. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada. Els gallecs van avançar-se primer, però els catalans van empatar un minut més tard. A mitjan primera meitat Catalu-nya va posar-se per davant. Amb aquest mínim 2-1 es va arribar al descans.

A la represa, l'equip de Gerard Pusó sempre va anar per davant en el marcador contra una Galícia que no va rendir-se i que va aconseguir empatar a quatre gols a falta de quatre minuts per al final. Els catalans, excelsos com sempre en els moments delicats, van mostrar tota la seva personalitat i van adjudicar-se la victòria final amb dos cops d'autoritat consecutius. D'altra banda, la selecció infantil femenina, entrenada pel seleccionador d'Olesa Jordi Barrero, va aconseguir finalitzar en una meritòria tercera posició, després d'imposar-se en el partit de consolació davant el combinat de Castella-la Manxa per un clar 4-0.

Quadribarrades i manxegues van protagonitzar una posada en escena repleta de minuts de tempteig en què ni les unes ni les altres van signar la seva millor versió. Abans d'arribar al descans, Carmen Bello va inaugurar el marcador per Catalunya. A la represa, les jugadors de Jordi Barrero van mantenir la calma i no va ser fins a mitjan segona meitat que, en dos minuts efectius, les catalanes van aconseguir sentenciar amb dos gols seguits.