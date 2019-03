L'Igualada Rigat humilia l'Alcobendas i s'aferma al cinquè lloc de l'OK Lliga

Els jugadors de Ferran López van infligir a l'equip madrileny, fins ahir novè classificat, una golejada inapel·lable i humiliant que encara hauria estat més àmplia si els arlequinats no haguessin disminuït el seu ritme de joc al segon període. El triomf permet als blaus afermar-se en el cinquè lloc de la classificació i pressionar el quart, el Noia Freixenet.

Sergi Pla i Jordi Méndez, els golejadors anoiencs per excel·lència, van sentenciar el partit en només vuit minuts (3 a 0). El vigatà va obrir l'electrònic al minut 2 i va signar el tercer gol arlequinat. Jordi Méndez va transformar el 2 a 0. El tercer gol de Sergi Pla i el 5 a 0, materialitzat per Ton Baliu setze segons després, van fonamentar una golejada que ja era d'escàndol al descans (7 a 1). A la represa, Sergi Pla no va incrementar els 24 gols que ha signat enguany a l'OK Lliga, però Jordi Méndez va arrodonir un hat-trick i el jove Bernat Yeste va marcar el seu segon gol amb el primer equip. La competició s'atura fins al 13 d'abril, quan els blaus visitaran la pista del Liceo.