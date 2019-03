Márquez afrontarà la cursa de l'Argentina des del principi de la graella

El cerverí Marc Márquez va aconseguir ahir al vespre la segona pole de la temporada, després de la de Qatar, en imposar-se a Maverick Viñales i Andrea Dovizioso en la Q2 del Gran Premi de l'Argentina, al circuit de Termas del Río Hondo. El vigent campió mundial va confirmar una setmana de domini en què només se li va escapar la jornada de lliures de divendres, i va signar un temps d'1.38.304, amb la qual es va quedar la primera posició.

Márquez va deixar a poc més d'una dècima Viñales i Dovizioso, separats tots dos per deu mil·lèsimes. L'italià, guanyador a Qatar fa tres setmanes, es va colar entre les Yamaha, ja que Valentino Rossi va fer una passa endavant i va ser quart. L'italià sortirà des de la segona fila en una cursa en què l'any passat va caure, en una polèmica acció que es va arrossegar durant tota la temporada.

Pel que fa a Jorge Lorenzo, sortirà en dotzè lloc, darrere de Pol Espargaró. La igualtat d'aquest inici de temporada entre tots els pilots va quedar clar en veure com Àlex Rins, amb la Suzuki que va aspirar a la victòria a Losail, ahir quedava fora en la Q1 i no va poder passar de la setzena posició, per la qual cosa avui haurà de remuntar. El seu company d'equip, Joan Mir, tampoc no ho va fer gaire millor i va quedar tres posicions més enrere.



Pole catalana

Pel que fa a les altres dues categories, hi va haver domini dels pilots de l'Estat espanyol. En Moto2, el barceloní Xavi Vierge va superar l'alemany Marcel Schrötter per només 11 mil·lèsimes. Àlex Márquez va ser quart, darrere del britànic Sam Lowes. En la categoria petita, Moto3, doblet per als pilots valencians, ja que Jaume Masia, de només 18 anys, va ser primer i Arón Canet, segon, davant de cinc pilots italians.