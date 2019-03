Messi ajuda l´Espanyol a retirar l´autobús

L'entrenador de l'Espanyol, Rubi, va anunciar a la prèvia del partit d'ahir que tenia un pla per intentar treure alguna cosa positiva del Camp Nou. Aquest va resultar ser posar un autobús de dos pisos davant de Diego López, amb el manresà Lluís López entre els tres centrals, i esperar una contra. El pla va anar bé fins que, al minut 71, Víctor Sánchez va voler ser més llest que ningú i córrer cap al pal per evitar que Messi anotés un gol de falta. El que va fer va ser despistar el seu portar i retirar la muralla que els blanc-i-blaus havien anat solidificant amb sacrifici i treball. El segon gol de Messi va sentenciar un triomf que deixa el Barça un partit més a prop del títol, malgrat que ahir va tenir poca finor en el joc.



Poca profunditat

Els locals no van voler sorpreses i van alinear el millor onze que pot posar ara damunt del camp, amb Semedo per Sergi Roberto com a únic dubte i amb Coutinho intentant redimir-se inútilment.

La primera meitat va ser de domini constant del Barça, però sense ser tan vertiginós com altres vegades. Va semblar que l'equip de Valverde pensava que el gol acabaria caient pel seu propi pes i els primers 45 minuts van acabar amb 0-0. Això sí, al primer minut hauria pogut fer mal a la contra si Messi no només tingués ulls per a Suárez i hagués vist l'arribada de Rakitic per la seva dreta.

L'Espanyol va avisar amb una internada de Pedrosa tallada amb falta per Piqué, que l'àrbitre va indicar, però va ser un miratge. Al minut 8, Naldo va blocar miraculosament un xut de Messi, que havia fet el que havia volgut a l'àrea. Si hagués entrat, el gol hauria estat anul·lat pel VAR per fora de joc clar de l'argentí. Deu minut més tard, l'estrella local, principi de tot el joc del seu equip, va fer una bona passada a Semedo, però la centrada del portuguès no va ser rematada per Coutinho.

Els visitants van fer la segona sortida en un xut de Víctor Sánchez tapat per Lenglet, però van estar a punt de pagar-ho a la contra. Aquest cop sí que els companys van veure Rakitic, que va xutar i la pilota va passar a un dit del pal dret de Diego López. Suárez ho va provar tot seguit i la millor ocasió va estar a punt de ser un gol en pròpia porta de Víctor Sánchez en intentar refusar una falta centrada per Messi i que anava cap a Piqué.

L'Espanyol va poder avançar-se després d'una intercepció de l'àrbitre que va acabar amb centrada de Borja a la qual no va arribar Víctor Sánchez i la primera part es va anar esllanguint, amb poc ritme i amb la sensació que els locals pujarien de marxa a la represa.



Més domini

En aquesta fase el guió no va canviar. En els primers 35 minuts de la segona part, l'Espanyol només va provar Ter Stegen amb un xut fluix de Melendo. A l'altre costat, Semedo semblava el més inspirat amb les seves internades que no trobaven rematador. El joc d'atac semblava encallat fins que Valverde va fer una aposta.

Va retirar Arthur del camp, ahir sense capacitat de trencar línies, i va posar-hi Malcom, amb Coutinho a la zona ampla, a part del tradicional canvi de Sergi Roberto per Semedo. De mica en mica la pressió es va intensificar. Malcom va estar a punt de marcar en una centrada xut que va desviar Diego López. Rakitic i Coutinho van avisar amb xuts desviats fins que va arribar la jugada decisiva, tot un capicua de Víctor Sánchez.

Perquè l'ex del Barça va cometre la falta sobre Messi gairebé a la línia de l'àrea. L'argentí la va llançar amb suavitat i, quan semblava que Diego López la podria atrapar, novament Víctor, que havia reculat des de la barrera, es va interposar i va introduir la pilota a la porteria, tot i que l'àrbitre va donar el gol a l'argentí a l'acta.

Amb l'autobús retirat, l'Espa-nyol va anar a buscar l'empat i va estar a punt d'aconseguir-lo, primer amb una intercepció de Lenglet a centrada de Sergio García cap a Wu Lei i després amb una temeritat de Ter Stegen, que va fer rebotar la pilota al xinès. Valverde va fer entrar Vidal i, a la contra, va arribar el segon, amb una passada llarga a Malcom, que no va centrar primer a Suárez. Va preferir que arribés Messi per fer-li la passada de la mort i facilitar-li la sentència del derbi.