Miguel Ángel López resisteix a Adam Yates i guanya la Volta Catalunya

El colombià Miguel Ángel López (Astana) s'ha adjudicat la 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya després de resistir els atacs del britànic Adam Yates (Mitchelton-Scott), en una emocionant última etapa que ha conquistat en solitari l'italià Davide Formolo (Bora-Hansgrohe).

Suspens fins al final en les vuit ascensions a la muntanya de Montjuïc, on Adam Yates, ajudat pel seu germà Simon, ha endurit la carrera a uns 22 quilòmetres de meta i ha arribat a gaudir d'uns 40 segons d'avantatge sobre el líder.

Però 'Superman' López no s'ha posat nerviós i, a uns 4 quilòmetres per al final, ha respost, al costat dels favorits, per neutralitzar l'atreviment del ciclista britànic.

Finalment, el ciclista d'Astana no ha cedit temps i ha celebrat el triomf en la general amb un avantatge de 14 i 17 segons sobre Yates i el també colombià Egan Bernal (Sky), que han acabat segon i tercer, respectivament.

Amb aquest triomf, 'Superman' López es converteix en el quart ciclista colombià que guanya la Volta a Catalunya després de les victòries de Nairo Quintana (2016), Hernán Buenahora (1998) i Álvaro Mejía (1993).

Sota núvols i clarianes al cel de Barcelona, 'Superman' López afrontava l'última etapa, de 143 quilòmetres, amb un lleuger avantatge que semblava gairebé definitiu perquè inscrivís el seu nom en el palmarès de la tercera carrera per etapes més longeva del circuit.

Només Mitchelton-Scott i Sky podien posar en dubte la superioritat de l'Astana, que durant els primers tres mesos de l'any s'ha erigit com l'equip més potent del pilot amb un total de 20 victòries.

Ha començat la jornada amb una escapada a 130 quilòmetres de meta. Onze ciclistes, entre els quals sobresortien notables de la talla de Thomas De Gendt (Lotto Soudal), que buscava sumar punts per emportar-se el mallot de la muntanya, Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) i Carlos Verona (Movistar).

Els aventurers han arribat a gaudir d'un avantatge superior als 2 minuts a 60 quilòmetres de meta, coincidint amb les primeres voltes al circuit de la muntanya barcelonina.

L'esmentat grup s'ha trencat quan a tres voltes per al final, Formolo s'ha atrevit en solitari fins a la victòria final, gaudint d'un avantatge de 51 segons respecte al mallorquí Enric Mas (Deuceninck-Quick Step), segon classificat.

No obstant això la batalla del dia es vivia en el pilot. Al circuit de Montjuïc, el ritme el marcaven Sky, amb un voluntariós Chris Froome que després de l'esforç s'ha deixat anar, i Mitchelton-Scott, mentre els Astana protegien el seu líder.

En el pilot es produïa una caiguda multitudinària en la tercera volta al circuit, a uns 40 quilòmetres de meta, que ha afectat a ciclistes com el català Marc Soler (Movistar) i el francès Romain Bardet (AG2R-La Mondiales), que han abandonat la carrera.

Després de l'ensurt, començava allò bo. El primer en provar-ho ha estat Nairo Quintana, a 34 quilòmetre de meta, al qual l'han seguit Simon Yates (Mitchelton-Scott) i quatre ciclistes més que intentaven obrir forat amb Miguel Ángel López.

Quintana ha arribat a gaudir d'un avantatge pròxim als 20 segons, però l'atac que realment ha espantat Lopez ha estat el dels germans Yates, a 22 quilòmetres de meta.

Adam ha arribat a situar-se com a líder virtual de la prova, cosa que ha obligat a López, ajudat per l'espanyol Pello Bilbao, a serrar les dents per neutralitzar el seu rival a uns 4 quilòmetres de meta, quan els galls del pilot també s'han mogut.

El nom del colombià s'inscriu per primera vegada en el palmarès d'una Volta moguda i emocionant marcada per l'espectacle viscut en les dues etapes pirinenques i a Barcelona.

En la primera d'aquestes, amb final en el colós de Vallter 2000, López ja es va unir al selecte grup format per Adam Yates, Egan Bernal, Nairo Quintana (Movistar) i Dan Martin (Emirates).

L'etapa la va guanyar el britànic, però va entrar en la terna dels millors. Un dia després, el colombià es va atrevir amb un atac a les rampes de La Molina. Va creuar en solitari la meta amb un avantatge de 16 segons sobre els seus rivals, un avantatge suficient per confirmar el seu triomf a Barcelona.

En la seva 99a edició, els principals noms del pilot no s'han amagat. Només va faltar Chris Froome, qui va caure en la segona etapa i es va deixar anar. El britànic va acabar 94è en la general, a 1 hora i 18 minuts del guanyador.

Tampoc Alejandro Valverde (Movistar), vencedor el 2018 i 2017, s'ha deixat veure en la general i no ha pogut respondre al ritme dels favorits en les dues etapes d'alta muntanya. Finalment, el murcià ha acabat desè, a 3 minuts i 2 segons de López.

El seu lloc l'ha ocupat el seu company d'equip, Nairo Quintana, vencedor de la carrera el 2016, qui ha entrat en la terna per la victòria final i ha acabat quart en la general, a 25 segons del ciclista d'Astana.

Als seus 25 anys, López, que també va sortir victoriós fa unes quantes setmanes en el Tour Colòmbia, va ratificar la seva candidatura amb vista a el Giro d'Itàlia que donarà el tret de sortida el pròxim 11 de maig.