Valverde es mostra prudent i Rubi es queixa de l'atac

? L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va mostrar-se contrari a pensar que el seu equip té la lliga a la butxaca i va recordar que fa tres anys semblava el mateix i que va caldre guanyar els quatre darrers partits per ser campions, amb Luis Enrique. D'ahir, el preparador basc va admetre que hi ha molts rivals que juguen amb defensa de cinc i que «ho compliquen tot, perquè no hi ha espais». Sobre les faltes que llança Messi, va admetre «certa psicosi dels rivals» i va apuntar a rotacions dimarts a Vila-real.

Pel que fa a Rubi, l'entrenador de l'Espanyol, va afirmar que el seu pla «ha sortit bé en la part defensiva, però no en l'ofensiva». Segons ell, «no hem vingut a defensar, hem intentat que el rival no estigués còmode i després atacar, però això és molt difícil. Ens està costant generar ocasions de gol». A més, tot i la rivalitat, va recomanar «gaudir de Messi mentre hi sigui».