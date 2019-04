El Barça deixa el CG Puigcerdà amb la mel a la boca a la Copa

El FC Barcelona va aconseguir ahir el títol de la Copa del Rei d'hoquei sobre gel, quatre anys després del seu anterior títol coper, i aquest cop gràcies a una àmplia victòria d'1-5 davant el CG Puigcerdà, en una final que es va disputar al Pavelló de Gel de Jaca.

Així, víctima de les escomeses dels culers, el CG Puigcerdà va prolongar la seva mala ratxa, després d'haver caigut recentment contra el Txuri Urdin en l'eliminatòria final del play-off pel títol a la lliga (cinquè partit).

El Barça, que dissabte va eliminar el campió de lliga a les semifinal de la Copa del Rei, en sorprendre els bascos per un ajustat 4 a 5, es va mostrar molt seriós en la finalíssima, i a la primera part de l'enfronament ja van distanciar per 0-3 els ceretans. En la segona va ampliar la renda (0-4) i va conservar l'avantatge en el tercer i dar-rer període, que va acabar amb empat a un gol. El CG Puigcerdà, que haurà completat una gran temporada però sense títols, havia superat el Majadahonda a les semifinals per 3 a 1. Els ceretans no són campions de la Copa del Rei des de l'any 2010.