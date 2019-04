El Berga segueix líder gràcies al triomf sofert amb un Castellar ultradefensiu

El Berga va obtenir una treballada victòria en el tram decisiu del partit, davant d'un inofensiu Castellar que tan sols va gaudir d'un travesser just abans d'encaixar el gol de Noguera, al 87.

Els jugadors entrenats per Joan Prat van dominar de principi a fi sense encert. Durant la primera meitat, els berguedans van tenir el control de la possessió i van gaudir de les millors oportunitats. Els blanc-i-vermells no van tenir eficacia i van marxar al descans amb el marcador inicial.

A la represa, la dinàmica no va canviar i no va ser fins al minut 87 que Noguera va aprofitar una passada a l'espai de Torner per superar la sortida del porter visitant amb un xut creuat. Amb aquests tres punts, el Berga segueix líder en solitari abans de visitar el Caldes de Montbui.