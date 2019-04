El Cadí la Seu ja sap segur que l'IDK Gipuzkoa serà el seu rival a quarts de final

El Cadí la Seu, tercer classificat amb 18 victòries, s'enfrontarà al Gipuzkoa, sisè, en els quarts de final dels play-off de la lliga. Tot i faltar encara una jornada per acabar la temporada regular, el conjunt de la Seu d'Urgell ja té matematicament decidit el seu primer rival en els play-off.

El Gipuzkoa es tracta d'un bon equip. En els enfrontaments directes amb el Cadí la Seu les noies de Bernat Canut van perdre el primer a territori basc, 66-57, i van guanyar el segon a casa, 77-57. No serà un rival fàcil per a les catalanes, que jugaran el seu primer partit a casa, el dia 10 d'abril. Al cap de quatre dies visitaran Sant Sebastià, i en l'hipotètic cas d'haver-se de jugar un tercer partit seria a la pista del Cadí la Seu. Les catalanes juguen amb l'aventatge de camp i, per tant, tindran el recolzament dels seus aficionats en el primer enfrontament i en el tercer partit, en cas de perdre el segon, gràcies a la seva posició classificatòria.

Posats a fer suposicions, si la Seu d'Urgell derrotés el Gipuzkoa i es plantés a les semifinals, totes les possibilitats apunten que el seu rival seria el Girona, un dels millors equips de la lliga, que a quarts s'enfrontaria a un rival menor, encara per decidir.

El pròxim cap de setmana, concretament el diumenge 7 d'abril, el Cadí la Seu disputarà la darrera jornada de competició, en un horari unificat, ja que encara hi ha en joc, entre d'altres coses, les tres últimes places dels playoffs.

En aquesta 26a i última jornada, les catalanes rebran l'Araski, el setè, amb 10 victòries, i un dels conjunts que encara no té assegurada la seva plaça als play-off.