Amb la victòria aquest cap de setmana davant del Manacor (4-0) i l'empat del Lleida al camp del Mallorca (1-1), el Gimnàstic de Manresa juvenil depèn d'ell mateix per salvar la categoria, a falta d'una jornada. Diumenge vinent, a les 11 h (horari unificat), l'equip dirigit per Ferran Costa es desplaçarà fins al camp del Lleida Esportiu per disputar els darrers tres punts en joc. En aquest moment, i a falta del partit pendent del Lleida, davant d'un Espanyol que encara té opcions de guanyar la lliga (dimecres 3 d'abril), els escapulats hauran de guanyar en terres lleidatanes per continuar un any més a la màxima competició estatal, la Divisió d'Honor juvenil. Si el Lleida no suma els tres punts davant l'Espanyol, els de Ferran Costa en tindrien prou amb un empat el diumenge vinent. En cas que el Lleida guanyi els periquitos, els escapulats seguiran depenen d'ells mateixos si sumen els tres punts o bé si empaten i el Reus perd davant del Saragossa, el líder, que necessita la victòria per coronar-se campió.