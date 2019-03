«Hem durat tres minuts al partit, espero la resposta de l'equip contra l'Iberostar»

Derrota inapel·lable del Baxi al Palau i, de nou, com va passar a la pista del Madrid, sense plantar cara ni competir. El tècnic Joan Peñarroya va fer, a la roda de premsa, una anàlisi força realista del que havia passat, però sense carregar les tintes. Queden 9 partits de lliga i el Manresa té a les seves mans entrar als play-off pel títol en la millor temporada dels darrers anys, tot i que ara porti 3 derrotes seguides. Això sí, Peñarroya ho va deixar clar: «Ara espero la resposta de l'equip en els propers partits. Contra l'Iberostar, que és l'immediat, és el primer que tenim».

En la seva valoració va relatar que «hem durat tres minuts en el partit. Després, el Barça ha estat millor que nosaltres en totes les facetes del joc. Sí, ens han passat per damunt, ens han escombrat de la pista. També és veritat que cal no treure mèrits al rival, que ha tingut aquesta tarda un encert extraordinari al primer quart, jo diria que no habitual ni per a ells, amb un 6 de 6 en els triples. Són uns percentatges altíssims i això ens ha destrossat anímicament, l'equip ho ha acusat molt, i s'ha anat enfonsant».

Peñarroya va admetre que «ha estat un molt mal partit. Sabíem del que és capaç el Barça, que et crea moltes dificultats, que fa un treball defensiu molt acurat, que no et deixa aventatges ni amb les accions de driblatge ni amb les circulacions de pilota. Però quan ha sigut l'hora ens hi hem trobat i no hem estat gens fluïts en cap moment, els problemes ens han durat tot el partit. S'ha convertit en un monòleg».

L'entrenador del Baxi Manresa va incidir que «ens cal fer una reflexió, pensar bé què ha passat i mirar cap al proper partit, que és el de l'Iberostar Tenerife. Espero la reacció de l'equip».

Sobre les comparacions de les derrotes a la pista del Madrid (de 34 punts) i la d'ahir (de 36), Joan Peñarroya va manifestar que «és veritat que hi érem tots en aquest partit amb el Barça, però és que el seu nivell ha estat molt alt. Crec que s'ha de valorar també, no ho hem de deixar de banda».

El mes de març ha estat advers quant a resultats, amb tres derrotes consecutives, la pitjor ratxa de la temporada. Ara arriba un mes d'abril en què hi haurà 3 partits a casa (amb el Tenerife, el Delteco i el Múrcia) i un a fora (amb l'Herbalife) que sembla decisiu per descobrir si els bagencs entraran o no al play-off pel títol amb els vuit millors.

Joan Peñarroya va voler treure dramatisme a les 3 derrotes que ha encaixat el Baxi les últimes setmanes: «Som a la zona de play-off a la classificació, però no hem d'oblidar mai que som el Manresa i contra quins oponents ens toca jugar. Sí, hem perdut tres partits aquest mes. Però dues a les pistes del Reial Madrid i del Barça; l'altra, és veritat, va ser en la nostra pista davant del San Pablo Burgos, però tenint fins al darrer segon la possibilitat de vèncer o d'anar a la pròrroga».

El Bàsquet Manresa va marxar del Palau Blaugrana rebent la 38a derrota en les seves 40 visites al Barça. El darrer triomf va ser l'any 1996, precisament amb Peñarroya com a capità d'un TDK que, mesos abans, havia guanyat la Copa.