Joan Rovira defensa la porteria manresana amb només 16 anys

Les circumstàncies han portat el jove porter Joan Rovira a jugar un partit sencer de Primera Catalana amb només setze anys. El debut ja es va produir la setmana passada al camp del Júpiter per l'expulsió de Pol Busquets al minut 77, i ahir, a causa de la sanció del titular, Rovira va haver de defensar la porteria manresana, ja que l'equip que entrena Andreu Peralta es troba sense segon porter des de la marxa d'Álvaro Herzog. Joan Rovira juga habitualment al juvenil B del Manresa a Preferent. Ahir, va deixar la porteria a zero i, malgrat no tenir excessiva feina, va evitar un gol cantat a la primera part. Contra l'Almacelles, a la banqueta blanc-i-vermella, com a suplent va ser-hi Arnau Manzano, de 15 anys (cadet).