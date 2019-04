El Joanenc assalta les Franqueses amb un gol de Bouba al temps afegit

El Joanenc va sumar una victòria important davant d'un complicat les Franqueses en un camp molt difícil per puntuar. Els locals van sortir amb un ritme molt fort des de l'inici però van topar amb un equip bagenc ordenat. Els visitants van avançar-se amb un gol de Prieto després d'una bona jugada combinativa entre Criado i el mateix golejador. A partir del gol, els locals van disminuir el domini i ambdós equips es van retirar al túnel de vestidors amb aquest mínim 0-1 a favor dels visitants.

A la represa, l'equip del Vallès Oriental no va gaudir de la superioritat que va tenir durant els primers minuts, però sí que van estar encertat i va poder empatar ràpidament amb un bon remat després d'una centrada lateral. En el tram final d'enfrontament, el duel es va obrir i ambdós equips van tenir ocasions per endur-se els tres punts. El Joanenc va gaudir d'un xut de Marc Sala al pal i d'un altre intent de Criado en una falta que no va entrar. En el temps afegit, el visitant Bouba va aprofitar una centrada excel·lent per la banda per enviar la pilota al fons de la xarxa de la porteria de Jiménez i endur-se els tres punts cap a Sant Joan de Vilatorrada.