L'Ajax s'acosta a dos punts del PSV, i De Ligt, a tocar del Barça

L'Ajax va derrotar per 3-1 el PSV Eindhoven en el gran partit del cap de setmana a la lliga holandesa i el conjunt d'Amsterdam s'acosta a dos punts del seu gran rival, a falta de set partits per al final de lliga. Un autogol de Schwaab va avançar els locals, però Mazraoui va ser expulsat per l'àrbitre i Luuk de Jong va empatar pel PSV tot seguit. Amb deu homes, Tadic va marcar el 2-1 de penal i David Neres va sentenciar per a l'Ajax.

En el partit van ser titulars el futur blaugrana Frenkie de Jong i també el desitjat Matthijs de Ligt, qui, segons va informar ahir el diari Telegraaf, ja hauria arribat a un acord per jugar al Barça la temporada que ve.