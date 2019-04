Miguel Ángel López resisteix els atacs i s'endú la Volta

El colombià Miguel Ángel López va assolir la victòria final a la Volta a Catalunya després de resistir, durant les vuit pujades a Montjuïc de la darrera etapa, els atacs conjunts del segon de la general, Adam Yates, amb el suport del seu germà Simon, vencedor de l'última Vuelta a Espanya.

De fet, va arribar a tenir 40 segons de diferència respecte del corredor d'Astana, però aquest no es va posar nerviós, va respondre quan faltaven quatre quilòmetres per al final i va neutralitzar el ciclista btitànic. D'aquesta manera, va mantenir la diferència de la jornada anterior. Tant ell com el seu compatriota de Sky Egan Bernal es perfilen com a clars candidats en la propera edició del Giro, el mes vinent. Pel que fa a l'etapa, l'italià Davide Formolo va aconseguir entrar en l'escapada bona del dia i va assolir una victòria de prestigi.