El Manresa no remata la feina

Després de l'espectacular golejada sobre l'Igualada el 20 de gener (6 a 2), el Manresa ha encadenat quatre empats seguits al Congost (amb el Borges, el Vilanova, la Muntanyesa i, ahir, l'Almacelles) i els tres últims, a zero gols, evidenciant una sequera golejadora que ha portat l'equip a perdre molts punts en la segona volta (ha fet sis gols en els vuit darrers enfrontaments).

Contra l'Almacelles (un equip fet per estar a la part alta però perseguit per la irregularitat), el Manresa va fer un bon partit, sobretot a la segona part, però no va trobar la fórmula per obrir la llauna. El conjunt lleidatà va començar amb una pressió forta a dalt, encara que els manresans, amb paciència, treien bé la pilota del darrere. Les forces estaven equilibrades. Els visitants van ser els primers en avisar a la porteria del jove Joan Rovira. Va ser en una doble ocasió al minut 14. Primer, un cara a cara d'Adrià Monfort ben resol per Rovira amb els peus i, tot seguit, una rematada de cap d'Òscar Canadell que va anar a fora després d'una centrada per la dreta del mateix Montfort.

La resposta blanc-i-vermella no es va fer esperar en forma d'una volea de Sergi Soler que Jordi Chiné va desviar amb dificultats (min 15) i en un llançament posterior de Priego que un defensor visitant va enviar a córner (min 16). Cinc minuts després, el Manresa va tenir una altra bona ocasió. Va ser un a falta indirecta assenyalada dins de l'àrea de l'Almacelles per una cessió al porter. Manel Sala, que reapareixia després de quatre jornades sancionat, va xutar contra la tanca després de rebre de Priego. Sergi Soler (min 28), Manel Sala (min 33) i Bernat (min 36) van tenir les seves oportunitats abans del descans, però la millor va ser per a l'Almacelles, amb una falta llançada per Roger Canadell al pal (min 44).

A la represa, la balança es va decantar a favor del Manresa amb un bon joc combinatiu al mig del cap però sense encert al davant. Noah ho va provar amb un llançament enverinat al primer pal, però Jordi Chiné va evitar l'1 a 0 (min 50); al 55, Manel Sala va rematar massa alt en la sortida d'un córner. Després d'un llançament creuat de Biel Rodríguez que el porter de l'Almacelles va parar, es van tornar a igualar les forces al mig del camp, però ni un equip ni l'altre va tenir la pólvora a punt per sumar els tres punts.

Després de jugades 27 jornades, el Viladecans, que té ajornat el seu partit amb el Tàrrega (1 de maig), es manté líder amb 51 punts, seguit del Manresa i de la Munta-nyesa (ambdós han empatat aquesta setmana) amb 49. Quart és l'Igualada, amb 46, i al seu dar-rere ja treu el cap l'Andorra, amb 44 punts i dos partits pendents.