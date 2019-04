Márquez s´exhibeix a l´Argentina i ja és el líder

Marc Márquez va passar per damunt dels rivals i es va endur la victòria al Gran Premi de l'Argentina de MotoGP, el segon de la temporada, amb la qual cosa ja lidera el campionat. El cerverí va ser superior a tots els rivals des que el semàfor es va posar de color verd i va anar traient un segon per volta a tothom, fins que el seu equip li va manar que afluixés el ritme.

Darrere seu, en la lluita pel segon lloc, l'experiència de Valentino Rossi va ser superior a la potència de la Ducati d'Andrea Dovizioso. El punt negatiu va ser per a Maverick Viñales, que partia des de la primera línia però va anar perdent pistonada i, a més, va ser embestit per Morbidelli, fet pel qual no va acabar la cursa. Àlex Rins va ser cinquè, amb la qual cosa ara és quart al Mundial, i Jorge Lorenzo va acabar dotzè.

En les categories inferiors, triomf del líder de Moto2, Lorenzo Baldassarri, i bon podi d'Àlex Márquez. En Moto3, primera victòria del pilot valencià Jaume Masia en la seva carrera.