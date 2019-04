El Martorell derrota un San Mauro tocat i continua mirant amunt a la classificació

El Martorell va patir per imposar-se a un ordenat i valent San Mauro. El conjunt visitant va merèixer més enfront d'uns locals que van saber aprofitar les oportunitats per sumar els tres punts i seguir en la persecucció del líder. El resultat deixa tocats els anoiencs, molt a prop de les posicions de descans.

En la primera meitat, els groguets van sortir concentrats i amb una intensitat forta. Els locals van obrir la llauna amb un golàs per tot l'escaire, al minut 7, obra d'Abde. Els visitants van empatar pràcticament a la mitja hora de joc amb una bona jugada combinativa culminada per Domènech.

Els martorellencs van posar-se de nou per davant en el marcador, just abans d'arribar al descans, amb un gol des del punt de penal (dubtós) de Marco. A la represa, els visitants van perdre to físic i els locals ho van aprofitar per mantenir l'avantatge i, fins i tot, sentenciar amb un gol d'Abde quan quedaven menys de deu minuts.