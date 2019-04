Una nena de 8 anys demana a Panini un àlbum de la lliga femenina

Núria Cebrián té 8 anys i és aficionada acèrrima de la lliga de futbol femení. Del Llevant UD, especialment. Ens atén amb ganes de llegir la carta que li ha escrit a Panini, l'empresa amb seu a les comarques gironines, que edita, des, els clàssics àlbums de cromos de futbol de tota la vida. Núria, que de tímida no té res, li ha escrit una carta a Panini. Amb una perfecta cal·ligrafia, li demana que editin aviat un àlbum amb els equips de la Lliga Iberdrola. O que, almenys, els incorporin en l'àlbum de la Primera Divisió masculina. Vol, sigui com sigui, que les nenes i els nens puguin col·leccionar també les estampes de les futbolistes de la competició espanyola.

«No em sembla bé que només es puguin col·leccionar els cromos dels nois, ni que ells siguin famosos i les futbolistes no, perquè són igual de bones», explica Núria, que es va quedar amb les ganes que el Llevant UDF guanyés el València CF Fèmines en l'últim derbi.

«Estimats nois i noies de Panini. Sóc Núria Cebrián Bernabé, tinc 8 anys i m'agrada col·leccionar els vostres cromos de futbol. Però m'agradaria que hi hagués un àlbum de la lliga de futbol de les noies, perquè també hi ha uns equips molt bons, com ara el Llevant, que és el meu equip, i el València ... », escriu a la carta. «He pensat que si vosaltres traieu un àlbum de futbol femení, hi haurà més nenes com jo que s'animaran a col·leccionar els cromos i així les noies futbolistes es faran tan famoses com els nois. Una salutació de part meva. 'Les noies al poder! Núria», acaba la carta.

Panini encara no ha respost, però ho farà. Ja ho va fer fa un parell d'anys a una altra noia basca amb una petició semblant. L'empresa estava estudiant, van dir, la possibilitat de fer un recull de dones de la lliga femenina, però que no és fàcil perquè cal pagar diners en drets, encara que tot arribarà. El futbol femení, ara sí, està en plena expansió.